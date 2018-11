Ostiense: movida selvaggia, 26enne accoltellato dopo una rissa

Un 26enne ferito e due versioni discordanti. Maxi rissa nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 novembre, a pochi passi dalla zona del Gazometro nel quartiere Ostiense di Roma. Tante le telefonate giunte al Numero Unico delle Emergenze da parte dei residenti che, sentite le urla, hanno allertato le forze dell'ordine.

Ad avere la peggio un 26enne spagnolo ferito e trasportato in ospedale. Ne avrà per 15 giorni. I fatti. Di certo c'è che due gruppi, uno composto da giovani iberici in vacanza a Roma, ha avuto uno scontro con due uomini, romani e pregiudicati, di 48 e 46 anni. Da chiarire le motivazioni e chi ha provocato lo scontro.

Secondo la versione dei ragazzi i due li avrebbero aggrediti, prendendoli alle spalle, con uno di loro, il 48enne, che una volta tirato fuori il coltello ha colpito lo spagnolo dietro l'orecchio tra via del Commercio e via dei Mercati Generali. Secondo i due uomini, invece, sono stati i giovani spagnoli ad insultarli, a lanciare bottiglie di vetro ed a cercare lo scontro prima della loro reazione.

Due versioni al vaglio degli inquirenti. I soggetti coinvolti sono stati identificati. Il 26enne, portato in ospedale in codice giallo, e non in gravi condizioni, non ha sporto denuncia, al momento.