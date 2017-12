Divieto d'ingresso a Fiumicino per componente della famiglia Spada di Ostia

Per un anno Juan Carlos Spada, 27enne romano cugino di Roberto Spada, in carcere di sicurezza a Tolmezzo dopo la testata all'inviato della trasmissione Nemo Daniele Piervincenzi, non potrà entrare nel territorio del Comune di Fiumicino. Lo ha deciso il Questore di Roma con un foglio di via obbligatorio.

Stessa pena, ma per tre anni, per Costinel Balteanu residente ai Castelli Romani, con alcuni precedenti di polizia ed una condanna. I due erano, "senza giustificato motivo parcheggiati in un centro commerciale", a bordo di una vecchia Ford con targa bulgara. Con loro, sul sedile posteriore, era invece seduta una ragazza, Principessa Spada, anche lei già nota alle forze dell’ordine.

A seguito degli accertamenti, per i due uomini è scattato il foglio di via obbligatorio che prevede il divieto di ritorno nel comune di Fiumicino, rispettivamente per 1 e 3 anni, e l’obbligo di ritornare nei comuni di residenza.