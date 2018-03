La droga di Hitler a Villa De Sanctis, stretta contro gli spacciatori di Yaba

Vendevano la Droga di Hitler nell'area di Villa De Sanctis. Ad essere sorpresi a spacciare yaba sono stati due cittadini del Bangladesh di 30 e 40 anni, poi arrestati dai carabinieri nel corso di due distinte operazioni. A mettere le manette ai polsi dei pusher i militari della Compagnia Roma Casilina, che li hanno fermati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio di yaba a Villa De Sanctis

Domenica mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno fermato, in via Labico, il 40enne, già noto per i suoi trascorsi negli ambienti della droga, per un controllo. Nelle sue tasche, i Carabinieri hanno trovato 4 pasticche di yaba e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio.

Droga di Hitler in via Labico

Invece, ieri pomeriggio, sempre in via Labico, i Carabinieri della Stazione Roma Quadraro hanno notato un 30enne, senza fissa dimora e con precedenti, aggirarsi con fare sospetto lungo la via e avvicinare alcuni connazionali, mostrando loro qualcosa che occultava nelle tasche dei pantaloni. I militari hanno atteso alcuni minuti, poi, al momento giusto, sono intervenuti bloccandolo, senza dargli la possibilità di poter tentare la fuga. Nelle tasche dei pantaloni i Carabinieri hanno rinvenuto un sacchetto di plastica contenente 15 pasticche di Yaba. I due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

La droga della pazzia

La Yaba, gergalmente conosciuta anche come Droga di Hitler e Droga della Pazzia, è un derivato della metanfetamina generalmente tagliata con ciò che avanza della produzione di eroina e si presenta sotto forma di compresse, piccole e rotonde, di colore rosso o rosa, simili all'ecstasy.