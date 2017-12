"Droga di Hitler" a Villa Gordiani, sequestrate 176 pasticche di Yaba

La "Droga di Hitler" Così vengono chiamate gergalmente le pasticche di Yaba. A spacciarle nella zona di Villa Gordiani un 37enne del Bangladesh. Sono stati i carabinieri della Stazione Roma Prenestina la notte dello scorso mercoledì a far scattare le manette ai polsi dell'ennesimo pusher della distruttiva sostanza stupefacente tagliata con ciò che avanza della produzione di eroina, nota anche come "droga della pazzia" a causa del forte senso di aggressività che provoca, inducendo il consumatore a gesti violenti spesso autolesionisti.

Spacciatore di Yaba a Villa Gordiani

L’uomo, un cittadino del Bangladesh di 37 anni nella Capitale senza fissa dimora, con precedenti e già sottoposto all’obbligo di firma, è stato controllato dai militari in via Labico, dove è stato trovato in possesso di 176 pasticche della pericolosa metanfetamina e di 325 euro in contanti, ritenuti provento della sua illecita attività di spaccio. La droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato trattenuto in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.