Spaccia la droga di Hitler vicino al parco, fermato con 30 pasticche di yaba

E' una delle piazze di spaccio dove si può acquistare la cosiddetta "droga di Hitler", ovvero delle pasticche di yaba. Siamo in via Labico, strada che costeggia il parco di Villa De Sanctis, nella zona dell'ex Casilino 23. Un business che conoscono bene le forze dell'ordine, che hanno arrestato l'ennesimo spacciatore.

Spaccio di yaba a Villa De Sanctis

Il pusher, un 38enne del Bangladesh, è stato arrestato la mattina dello scorso lunedì 10 settembre. Lo straniero, è stato sorpreso in via Labico dagli agenti della Polizia di Stato del reparto Volanti e commissariato Torpignattara mentre cedeva quella che è conosciuta anche come la "droga della pazzia" ad un suo connazionale sanzionato poi per l’uso di stupefacenti. Sequestrate 30 pasticche di yaba.