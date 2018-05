Mezzo chilo di White Widow pronta alla vendita, pusher di marijuana in manette

Mezzo chilo di White Widow pronta alla vendita. A vendere la varietà di marijuana molto ricca di principi attivi nella zona del Pigneto una coppia di spacciatrici di 23 e 29 anni. A scoprire il loro business sono stati gli investigatori del commissariato Esquilino di polizia che hanno individuato un appartamento in via Montecuccoli utilizzato come base per il rifornimento di altri pusher.

White Widow in vendita al Pigneto

In particolare i poliziotti, a seguito di appostamenti e pedinamenti, sono riusciti ad individuare la coppia di spacciatrici che aveva allestito l'attività di vendita della marijuana in un appartamento adiacente al quartiere della movida del Prenestino.

Coppia di spacciatrici in via Montecuccoli

Il blitz nella giornata dell'8 maggio, quando gli agenti hanno bloccato dapprima una 23enne pugliese, dopo essere arrivata sotto casa a bordo di un'auto. Perquisita l'abitazione della raggazza, all'interno della quale vi era la complice, una 29enne calabrese, gli investigatori hanno trovato e sequestrato mezzo chilo di marijuana e due bilancini di precisione. Le due sono quindi state arrestate con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.