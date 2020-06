Tor Bella Monaca, spaccio in via dell'Archeologia: due pusher in manette

Sono stati sorpresi dai militari della caserma di Tor Bella Monaca mentre erano intenti a smerciare droga in via dell’Archeologia, una delle piazze di spaccio più grandi della città. I due, un uomo e una donna, sono finiti in manette e dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di venerdì, i militari hanno notato la donna aggirarsi con fare sospetto, dopo il controllo a seguito della perquisizione personale è stata trovata in possesso di 23 dosi di eroina, circa 10 grammi e della somma contante di 80 euro, ritenuta provento della pregressa attività. I militari hanno notato, inoltre, il giovane cedere dello stupefacente ad una persona, rimasta ignota. Bloccato dai militari, a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina, per circa 10 grammi e della somma contante di 840 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio.

Dopo l’arresto, i pusher sono stati portati in caserma. Il 23enne condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, la 35enne trattenuta in caserma, in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. La droga è stata sequestrata.