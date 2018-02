San Basilio: droga nell'androne condominiale, il nascondiglio prima dello spaccio

Prosegue la lotta allo spaccio a San Basilio. In via Corinaldo, i Carabinieri hanno arrestato due pusher, sorpresi in flagranza mentre cedevano droga a giovani della zona. I due, cittadini romani di 24 e 52 anni, già noti alle forze dell'ordine, dovranno rispondere di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nelle loro tasche, i Carabinieri hanno trovato diverse decine di dosi di hashish e cocaina, e 2.200 euro, provento delle attività illecite.

Durante un'attività di controllo, i Carabinieri hanno anche rinvenuto due involucri di plastisca contenenti dosi di hashish e marijuana in un androne condominiale di un palazzo sempre di via Corinaldo. Proseguono le indagini per risalire a chi abbia occultato la droga nell’area comune.

Infine, in un'altra operazione, è stato denunciato a piede libero anche un 38enne romano sorpreso, senza autorizzazione, fuori dalla sua abitazione, nonostante fosse sottoposto al regime di detenzione domiciliare.