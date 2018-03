San Basilio: la casa di un pensionato diventa magazzino della droga

Continua la lotta allo spaccio a San Basilio. I Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma e della C.I.O. dell'8° Reggimento Lazio, hanno eseguito capillari controlli che hanno portato all'arresto di 5 persone e al sequestro di circa 100 dosi di droga e oltre 700 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Base dello spaccio nella casa di un pensionato

Il blitz più di rilievo è quello che ha portato all'arresto un 55enne pensionato, un 46enne e un 31enne, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato i tre, già noti per i loro trascorsi negli ambienti della droga, aggirarsi con fare sospetto in via Corinaldo prima di entrare in un’abitazione, nella stessa via, dove li hanno seguiti. All'interno dell'appartamento, risultato di proprietà del pensionato, i Carabinieri hanno rinvenuto la droga, cocaina e marijuana divisa in circa 100 dosi, e il denaro contante, oltre a bilancini di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento.

Il pensionato e il 46enne sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre il 31enne, di fatto senza fissa dimora, è stato portato e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Altri arresti a San Basilio

I Carabinieri hanno anche arrestato un 60enne e un 46enne, cittadini romani con precedenti, in esecuzione di un'ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare. Dovranno scontare, rispettivamente, 8 mesi per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commesso nel 2004, e 1 anno e 9 mesi per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso a marzo 2017.