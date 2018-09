Via Aurelia: fermato in auto con la fidanzata, nascondeva droga pronta per lo spaccio

Nascondeva droga in auto e in casa pronta per lo spaccio. Nella tarda serata di ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dal Dirigente del Commissariato Civitavecchia finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 50enne romano di Civitavecchia, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori, attorno alle ore 22, hanno fermato l'uomo che, in compagnia della propria compagna, viaggiava a bordo della propria vettura sulla via Aurelia.

I poliziotti, insospettiti dal comportamento nervoso dei due, hanno proceduto al controllo rinvenendo, all'interno delle tasche dei pantaloni, due involucri contenenti circa 11 grammi di cocaina. Durante il controllo, esteso al veicolo, è stata sequestrata anche una bilancia elettronica di precisione che l'uomo aveva abilmente occultato in un vano portaoggetti dell’auto.

Perquisita la sua abitazione, gli agenti hanno trovato, all'interno di una cassettiera, in un calzino di spugna, 2 tavolette di hashish per un peso complessivo di 259 grammi, ulteriori 2 bilance di precisione ed una busta di nylon trasparente con numerosi ritagli circolari ed una forbice, materiale tipicamente utilizzato per confezionare lo stupefacente.