Tor Bella Monaca: nei barattoli di olio per motore la droga pronta per lo spaccio

Nascondeva in casa cocaina e una pistola rubata. Nell’ambito di una specifica attività di controllo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato un romano di 55 anni, già ai domiciliari per analoghi reati, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento e ricettazione.

L'uomo è stato controllato nella sua abitazione di via Amico Aspertini, nel cuore di Tor Bella Monaca, dove i militari, durante un’accurata perquisizione, hanno rinvenuto 2 involucri in cellophane contenenti 30 grammi di cocaina nascosti in una latta vintage di additivo per olio motore, una pistola calibro 9x17 con relativo caricatore e tre proiettili risultata rubata, un bilancino di precisione e 2.350 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato mentre il 55enne è passato dagli arresti domiciliari alle camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri di Frascati, in attesa di comparire di fronte all’Autorità Giudiziaria per la celebrazione del rito direttissimo.