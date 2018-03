Spaccio al Trullo: sequestrati 2 chili di droga e 7000 euro

Lotta allo spaccio al Trullo con due chili di droga e 7mila euro sequestrati. E' il bilancio di una doppia operazione della Polizia iniziata quando gli agenti del Reparto Volanti hanno notato una macchina, che, alla loro vista, con una mossa repentina, ha invertito la direzione.

E' così iniziato un breve inseguimento che si è concluso poco dopo, quando la pattuglia della Polizia di Stato è riuscita a bloccare l'utilitaria a bordo della quale c'erano due ragazzi.

Avvicinati ai finestrini dell’auto per chiedere i documenti ai giovani, che si sono mostrati piuttosto nervosi, i poliziotti hanno subito sentito un forte odore di marijuana, si sono accorti che il passeggero cercava di nascondere un pacco ed hanno pertanto deciso di approfondire il controllo.

Dentro il pacco c'erano 10 panetti di marijuana, singolarmente avvolti nel cellophane trasparente, per un peso complessivo di 1 chilo.

Coadiuvati da altri colleghi del Reparto Volanti, gli operatori di polizia hanno perquisito le abitazioni dei pusher. Nella casa del conducente, un romano di 32 anni, all'interno di una cassaforte, hanno scovato un bilancino di precisione ed un taccuino con appuntati nomi e cifre. In quella dell'amico 28enne, in camera da letto, altra marijuana, conservata in una busta trasparente, ed un contenitore in alluminio, contenente 355 euro suddivisi in banconote di vari tagl.

Nel cassetto del comò, 3 dosi di hashish ed un bilancino di precisione; dentro uno zaino nel ripostiglio 4 buste di marijuana ed infine, nella cassaforte della camera da letto, 6150 euro in banconote da 50. La droga trovata in casa raggiungeva un peso totale di quasi 1 chilo. Arrestati, entrambi dovranno rispondere di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.