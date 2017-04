Trastevere, spaccio nelle zone della movida: sette arresti

Continua la lotta allo spaccio nell'area della movida di Roma. Una zona che va da piazza Santa Maria in Trastevere, Ponte Sisto a Piazza Trilussa. Nelle ultime ore gli agenti di Polizia hanno arrestato sette pusher.

Il primo a finire in manette è un romeno di 30 anni che è stato sorpreso dagli agenti in via del Moro mentre spacciava. In piazza Santa Maria in Trastevere, è stato invece arrestato un cittadino di origini marocchine di 27anni, sempre per detenzione e spaccio.

Poco dopo durante i controlli di polizia, un cittadino di origini libiche che infastidiva i passanti, in piazza di San Cosimato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

A ponte Sisto, i poliziotti hanno arrestato un ragazzo di 21 anni di Bari, trovato in possesso di numerose dosi di hashish, nascoste negli slip. Il giovane ha dichiarato agli agenti di essere venuto a Roma in trasferta, per guadagnare un po’ di soldi con lo spaccio.

Altri tre spacciatori di origini marocchine, sono stati arrestati dalla polizia a piazza Trilussa nella tarda serata del 12 scorso. Nel contesto delle operazioni venivano rinvenute e sequestrate numerose dosi pronte per lo smercio, per un peso complessivo di oltre 200 grammi di cannabinoidi e 20 grammi di cocaina, sequestrato anche denaro contante probabile provento dell’attività illecita.