Spaccio a Tor Lupara: vende marijuana ai giovani del quartiere, arrestato

Vendeva marijuana ai giovani del quartiere. I Carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato per questo motivo un 27enne di origini albanesi, già conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



I militari, impegnati in mirati servizi di contrasto allo spaccio e al consumo di droga nella zona di Tor Lupara, insospettiti da un insolito andirivieni di giovani da un'abitazione isolata di via della Torre, hanno fatto scattare una perquisizione rinvenendo in un armadio della cantina un involucro contenente circa 400 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 27enne è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Rebibbia, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tivoli.