Tor Bella Monaca, spaccio in via dell'Archeologia: in manette due giovani

Beccati mentre erano intenti a vendere una dose ad un loro acquirente. Così, intorno alle 23 di mercoledì 17 maggio, i poliziotti del commissariato Casilino hanno tratto in arresto due giovani di Tor Bella Monaca beccati mentre spacciavano in via dell'Archeologia.

In tasca avevano 36 “pezzi” di cocaina, per un peso totale di 30 grammi, e 6 stecche di hashish. In manette G. B 26 anni con precedenti sempre per droga, e M.R., 30 anni incensurato. Entrambi dovranno rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzato allo spaccio.