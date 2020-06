“In via Capua spacciano”: la telefonata del residente permette l’arresto di due pusher

“In via Capua spacciano”. Così una telefonata di un cittadino ha permesso alla polizia di arrestare per spaccio due uomini. Una denuncia attraverso la quale il residente ha fornito agli agenti del commissariato Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso in modo molto dettagliato indicazioni di entrambi gli spacciatori ed in particolare la descrizione di uno di loro….”è privo di una parte del braccio sinistro”.

Andati sul posto per accertare quanto segnalato, i poliziotti hanno potuto constatare che, da una finestra al piano terra due uomini con un bilancino erano intenti a pesare della marijuana. Qualificatisi, hanno invitato gli stessi ad aprire la porta di casa e una volta all’interno, sono stati identificati.

Perquisita l’abitazione, gli investigatori in camera da letto all’interno di uno zainetto hanno rinvenuto 1 panetto di hashish, un barattolo contenente della “maria”, dosi di cocaina già pronte per essere spacciate e un ulteriore bilancino.

Ultimati gli atti di rito, per un 39enne originario di Latina ma di fatto domiciliato in via Capua sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la direttissima. Per il 34enne della provincia di Lecce invece, la denuncia in stato di libertà.