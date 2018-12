Spacciava compresse di Suboxone a Primavalle, pusher in manette

Lo hanno colto in flagranza di reato a Primavalle mentre spacciava compresse di Suboxone, una sostanza affine agli oppioidi che viene utilizzata, principalmente, nei percorsi di riabilitazione dei tossicodipendenti e che rientra nelle tabelle IV e V delle sostanze stupefacenti. A finire in manette un 33enne cittadino russo. Il fermo nell'ambito dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma sul fronte dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

I militari hanno attuato una vasta operazione di controllo nelle principali piazze di spaccio, nei luoghi di aggregazione e in quelli della movida della Capitale che ha interessato, oltre a Primavalle, anche il Pigneto, Centocelle, La Rustica, Esquilino, Prenestino e Balduina.

Il bilancio, compreso il pusher di Suboxone è di 11 persone arrestate e di migliaia di dosi tra marijuana, hashish, cocaina e compresse di Suboxone sequestrate. Ingente anche il denaro sequestrato agli spacciatori, oltre 6.000 euro, ritenuto provento della loro illecita attività.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno sorpreso il cittadino russo di 33 anni, domiciliato a Roma e con precedenti, in atto sottoposto all’obbligo di firma, mentre si aggirava con fare sospetto in via Mattia Battistini. L’uomo è stato tenuto sotto controllo e dopo aver assistito ad un veloce scambio tra lui e un suo “cliente”, i Carabinieri sono intervenuti bloccandoli.

Una parte delle compresse erano state appena vendute al soggetto “pizzicato” in sua compagnia. Il pusher è stato arrestato mentre l’acquirente è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di droghe.

Al Pigneto, sono finiti in manette due spacciatori in azione tra via del Pigneto e via Ettore Giovenale, entrambi arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Casal Bertone. A finire in manette sono stati un cittadino del Gambia di 24 anni e un cittadino del Senegal di 25 anni, sorpresi mentre tentavano di piazzare dosi di marijuana.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 20enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere dosi di marijuana ad un 34enne romano in piazza Vittorio Emanuele II. Nelle tasche del pusher i Carabinieri hanno trovato altro quantitativo della stessa droga e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. L’acquirente è stato identificato e sarà segnalato, quale assuntore, all’Ufficio Territoriale del Governo.

In via Giolitti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 23enne tunisino, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere delle dosi di hashish ad un giovane, segnalato all’U.T.G.

Poco dopo, sempre in via Giolitti, i Carabineiri della Stazione Roma piazza dante hanno arrestato un cittadino del Gambia di 23 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, “pizzicato” con decine di dosi di marijuana pronte per essere smerciate.

Nei pressi di viale Palmiro Togliatti, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un romano di 34 anni, pregiudicato, sorpreso in possesso di alcune dosi di marijuana e di cocaina. La successiva perquisizione della sua abitazione ha consentito di sequestrare circa mezzo chilo di “erba”.

In via Galatea, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un romano di 34 anni, anch’egli con precedenti, in possesso di 100 grammi di hashish pronti per essere venduti.

I Carabinieri della Stazione Roma Prenestina hanno fatto scattare le manette ai polsi di una coppia di pusher, entrambi romani di 40 e 22 anni e con precedenti, mentre stavano cedendo delle dosi di cocaina a una ragazza di 23 anni in viale Telese.

L’ultimo spacciatore ad essere arrestato è stato un romano di 44 anni, incensurato, “pizzicato” dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro in viale degli Ammiragli in possesso di dosi di cocaina e di circa 4.000 euro in contanti.