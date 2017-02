Spaccio a San Basilio: droga nascosta nel muro di un condominio

Continuano i controlli della Polizia a San Basilio, nell'area di via Corinaldo conosciuta come il 'Bar della coltellata', dove gli agenti hanno effettuato dei servizi straordinari di controlli del territorio. In via Corinaldo, gli agenti hanno rinvenuto in una fessura nel muro di cinta di un condominio, due involucri in cellophane con all’interno 50 dosi di cocaina e 30 di marijuana, oltre a varie stecche di hashish pronte per la vendita al dettaglio.

I poliziotti del Commissariato San Basilio, diretto da Massimiliano Maset, hanno proseguito nei controlli, individuando un'abitazione utilizzata come base per lo spaccio da due pusher, un uomo ed una donna, 43 e 41 anni.

Alla presenza dei familiari dei due, resisi al momento irreperibili, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione domiciliare rinvenendo, nascosti in una intercapedine, due involucri con all’interno oltre 50 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione ed un foglio manoscritto recante verosimilmente la contabilità dello spaccio.

Inoltre, nella camera da letto, gli agenti hanno sequestrato altri due contenitori contenente marijuana e hashish ed una pistola elettrica taser, nonché una somma di denaro probabile provento dell’attività illecita.

I due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per detenzione al fine di spaccio e per la detenzione illegale di un’ arma, mentre proseguono le indagini degli investigatori finalizzate al loro rintraccio.