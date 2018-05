Spaccio a San Basilio: droga tra i palazzi, in manette 7 pusher

Continua la lotta allo spaccio nel quartiere popolare di San Basilio. I Carabinieri del Nucleo Operativo di Montesacro, nei pressi di via Corinaldo, hanno effettuato un controllo e hanno fermato tre uomini di 24, 39, 45 anni e una donna di 46, tutti già noti ai militari per le loro frequentazioni nel mondo dello spaccio. Dopo il controllo i militari hanno effettuato delle perquisizioni personali che sono state poi estese anche presso le loro abitazioni.

In totale i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 30 grammi di cocaina, altri 20 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish, già suddivisa in dosi, nonché la somma contante di 100 euro, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio.

Poco dopo, nei pressi di un altro stabile, noto come "piazza di spaccio", i militari hanno notato 3 soggetti, due romani di 46 e 60 anni e un cittadino egiziano di 21, aggirarsi con fare sospetto. Durante il controllo i 3 sono stati trovati con circa 50 dosi, tra cocaina e hashish, già pronte per la vendita e la somma di 80 euro.

Tutti i pusher sono fini in manette con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. Successivamente sono stati accompagnati in caserma dove saranno trattenuti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere processati con il rito direttissimo presso le aule del Tribunale di Roma.