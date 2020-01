Spaccio tra Natale e Capodanno, compravendita di droga da San Basilio a Portuense: 4 arresti

Continua la lotta allo spaccio nei quartieri di Roma. Gli equipaggi della Squadra Mobile hanno fermato altri pusher in diverse operazioni. Nella zona di Porta Cavalleggeri, un 37enne albanese è stato arrestato perché trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina e 3450 euro in contanti.

L'albanese era in compagnia di un coetaneo che è stato denunciato in stato di libertà. Fermato anche un 32enne libico, arrestato dai Falchi nella zona di San Basilio con 39 grammi di cocaina.



Nella zona del Portuense, le Volanti hanno invece bloccato una Smart con a bordo 2 ragazzi; uno dei 2, un 22enne originario del milanese, è stato trovato con alcuni grammi di cocaina. Dopo una serie di accertamenti i poliziotti hanno individuato l'attuale dimora del giovane, un casolare nella zona di Ponte Galeria, e lì hanno sequestrato 135 grammi di cocaina ed il materiale per il taglio ed il confezionamento delle singole dosi.

Il 22enne è stato arrestato mentre il ragazzo che era con lui è stato denunciato in stato di libertà. 764 grammi di marijuana, 80 di cocaina e 3145 euro in banconote di vario taglio: questo è quanto è stato trovato, dopo una rapida indagine, nella disponibilità del 37enne arrestato dagli agenti del commissariato in un appartamento dell'Aventino.