Marijuana, Mdma e ketamina: lo spaccio a casa di una psicoterapeuta

Marijuana, hashish, Mdma e ketamina. Questo il campionario che una psicoterapeuta spacciava dalla sua abitazione al Tuscolano. La scoperta dopo alcune segnalazioni di spaccio di droga all’interno di uno stabile residenziale, dove era stato notato un viavai sospetto.

Durante alcuni servizi di osservazione ed appostamento, i poliziotti della Squadra Mobile hanno effettivamente notato che molte persone, di età differente, entravano nell’edificio in questione per uscirne dopo poco tempo.

Sottoposto a controllo uno di questi, è stato trovato con indosso alcune quantità di stupefacente acquistate in un appartamento lì presente.

Individuato il luogo di spaccio, i poliziotti hanno effettuato un controllo all’interno, alla presenza dell’utilizzatrice, una ragazza 31enne, psicoterapeuta che, spontaneamente, consegnava agli operatori 450 grammi di marijuana, 35 grammi di hashish, 27 grammi di Mdma e 23 grammi di ketamina, sostanze, quest’ultime, connotate da una pesante lesività nei confronti delle persone che ne fanno uso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna è stata tratta in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e, a seguito del giudizio direttissimo, posta agli arresti domiciliari in abitazione differente da quella in suo possesso.