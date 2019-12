Spaccio in periferia: stretta tra Primavalle, Tor Bella monaca e San Basilio. 5 arresti

Continuano i controlli nelle piazze di spaccio della periferia di Roma. Nelle ultime ore fli Agenti della Polizia di Stato della VI^ Sezione della Squadra Mobile sono intervenuti a Tor Bella Monaca, Primavalle e San Basilio, arrestando 5 uomini di cui uno incensurato, ed uno gravato dall’obbligo di firma, tutti colti nella flagranza di detenzione e di spaccio di droga.

La prima operazione in zona Primavalle, dove gli investigatori hanno notato un via vai di soggetti dal locale cantine attiguo ad un condominio ubicato in via Esperia Sperani.

Insospettiti da tale anomala frequentazione, i Falchi hanno fatto accesso al locale, trovando nel corridoio un giovane italiano incensurato, seduto su una sedia con in mano dell’hashish mentre, all’interno di una delle cantine, hanno rinvenuto altro stupefacente pronto per essere smerciato, per un totale di 1.575 grammi.

Un altro servizio di osservazione in zona Tor Bella Monaca, dove agli investigatori non è sfuggita la frequentazione assidua in un immobile ubicato in viale dell'Archeologia da parte di numerosi giovani.

Dopo pochi attimi, i poliziotti hanno potuto cogliere le condotte di due soggetti italiani con numerosi precedenti di polizia che, in sinergia tra loro, erano intenti nell’attività di spaccio di cocaina: a riprova di ciò, sono state rinvenute diverse confezioni in cellophane per un peso complessivo di 5 grammi e denaro contante per un valore di 1180 euro.

Anche in via Corinaldo, a San Basilio, nella serata di sabato gli uomini in borghese, hanno arrestato in flagranza di reato due soggetti italiani con diversi precedenti di polizia.

In particolare, uno dei due è stato visto attendere e contattare gli acquirenti in strada, mentre l’altro, dopo che il primo aveva ricevuto i soldi, si avvicinava per consegnare lo stupefacente ordinato. Le singole dosi erano nascoste all’interno di un pacchetto di sigarette nascosto tra il bucato steso ad asciugare alla finestra di un appartamento sito al piano terra di uno stabile attiguo. Nell’occasione sono state sequestrate 17 dosi di cocaina.