Spaccio a Portuense: sequestrati metanfetamina e metadone, tre arresti

Spaccio di droga a Portuense. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato tre persone per reati inerenti gli stupefacenti, sequestrando centinaia di dosi di droga e oltre 2500 euro in contanti, provento delle loro attività illecite.

Ieri sera, a seguito di servizi di osservazione e pedinamento, i Carabinieri hanno individuato i tre cittadini romani, di 48, 35 e 26 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine, e localizzato le loro abitazioni, dove hanno fatto scattare i blitz.

In piazza Scotti incrocio via di Monteverde, nell’abitazione del 35enne, già sottoposto all’obbligo di firma in caserma per reati di droga, i Carabinieri hanno rinvenuto decine di dosi di metanfetamina (MDMA).

In via dei Colli Portuensi, a casa del 26enne, i Carabinieri hanno recuperato oltre 100 grammi di stupefacente, tra cocaina, hashish e marijuana, un bilancino di precisione e circa 2300 euro.

Infine, nell’abitazione del 48enne, in Lungotevere degli Inventori, i Carabinieri hanno rinvenuto 7 flaconi di metadone e oltre 200 euro.

Il 35enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre gli altri due sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.