Porta blindata e feritoia per spacciare, smantellato bunker al Bar della Coltellata

Come a Tor Bella Monaca così come a Scampia o nelle aree di spaccio delle periferie romane. Ancora un bunker per la vendita della droga ricavato con una porta blindata con feritoia dal quale il pusher di turno riceve denaro e consegna la 'merce'. A smantellare il fortino dell'illegalità nella zona di San Basilio gli agenti del locale commissariato diretto da Agnese Cedrone, che hanno rimosso numerosi ostacoli fissi e barriere di vario genere apposte da un sodalizio criminale, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e operante nella zona conosciuta come il “Bar della Coltellata”.

Bunker dello spaccio nei locali Ater a San Basilio

Durante alcuni sopralluoghi, gli investigatori avevano appurato che i pusher locali, che controllano la zona, avevano provveduto alla sostituzione di una porta in metallo relativa ad alcuni ex locali commerciali (utilizzati come deposito di droga per rifornirsi), nonché alla sostituzione della porta originaria di ingresso nella scala dove solitamente avviene lo spaccio, con una porta dotata di apposita “feritoia” e vetro a specchio, per permettere agli spacciatori di cedere le sostanze dall’interno della scala senza essere visti dall’esterno dalle forze dell’ordine.

Terrazze blindate

Inoltre, sui terrazzi relativi alla suddetta scala, erano stati apposti, alla porta in metallo di accesso agli stessi, dei “paletti” interni ed esterni, in modo tale da guadagnare la fuga e non permettere ai poliziotti di inseguire i malfattori. Dopo aver interessato l’ATER, proprietaria degli immobili in questione, si è provveduto, tramite personale specializzato da quest’ultimo ente inviato, al ripristino dello stato dei luoghi.