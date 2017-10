Droga venduta nelle ore della movida: fermato pusher 22enne

Ancora spaccio di droga nelle ore della movida al Pigneto. Durante i consueti servizio di controllo della zona gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno individuato un pusher fermo tra via Macerata e via del Pigneto.

Il giovane è stato sorpreso durante uno scambio droga-denaro. Identificato per un cittadino della Guinea di 22 anni, lo spacciatore era in possesso di marijuana, hashish e del denaro contante, provento dell’illecita attività. Accompagnato negli uffici polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio ad Ardea

A Marina di Ardea, le pattuglie del commissariato di Anzio, durante il consueto controllo del territorio, sono intervenute nei presi di un bar, dove hanno bloccato uno spacciatore di droga. 48 anni, tunisino, l'uomo è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina. Anche lui dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrestato puhser all'Esquilino

All'Esquilino, in via Turati, gli agenti del commissariato di zona hanno inseguito un giovane, il quale, alla vista della pattuglia della Polizia di Stato è fuggito. Raggiunto è stato perquisito e trovato in possesso di diverse dosi di marijuana e hashish pronte per la vendita al dettaglio. Nigeriano di 26 anni, il pusher è stato arrestato.