Spaccio a piazza Trilussa: tre pusher nei guai, tra loro anche un 16enne

Spaccio di hashish a piazza Trilussa. Durante i controlli antidroga gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trastevere diretto dal dottor Fabrizio Sullo, hanno arrestato due persone, un italiano e un romeno, e denunciato in stato di libertà un minorenne, tutti sorpresi a vendere hashish.

I due arrestati, confondendosi con gli innumerevoli giovani che frequentano la piazza, proponevano l’acquisto di stupefacenti a tutte le persone che incrociavano. Mentre il minorenne, nonostante la giovanissima età di sedici anni ancora da compiere, aveva già avviato una attività di spaccio in larga scala poiché girava con 35 grammi di hashish suddiviso in piccole dosi già confezionate singolarmente in modo da cederle agevolmente.