Quarticciolo: spaccia hashish nel parco mentre è insieme al figlio di 5 anni

Spacciava hashish mentre si trovava nel parco con il figlio di 5 anni. Siamo al Quarticciolo, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un 30enne romeno.

In particolare il pusher è stato sorpreso durante l’attività di spaccio mentre era in compagnia del figlio piccolo all’interno di un parco giochi dove vi era la presenza di altri minori. Arrestato è stato giudicato con rito direttissimo. La scoperta nell'ambirto di specifici servizi per il contrasto allo spaccio di droga ha portato anche ad altri arresti. Il primo a Centocelle, dove un 50enne italiano è stato trovato con 191 grammi di cocaina, suddivisi in circa 300 involucri pronti alla vendita.

Un altro pusher, un italiano di 29 anni, è stato invece tratto in arrest doopo essere stato sorpreso a vendere cocaina, nei pressi della sua abitazione a Guidonia. Dalla perquisizione effettuata in casa sono stati rinvenuti 230 grammi di cocaina, suddivise in circa 400 pezzi pronti alla vendita.