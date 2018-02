Quadraro: spaccio nel parco, arrestato studente pusher

Spacciava droga nel parco pubblico 17 Aprile 1944 di via Asconio Pediana al Quadraro. Uno studente romano di 19 anni è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della stazione di zona hanno notato il giovane entrare all’interno del parco, a passo spedito e con il volto celato da un cappuccio della felpa che indossava.

I militari insospettiti dall’atteggiamento del 19enne, lo hanno seguito fino a pizzicarlo durante uno scambio. Bloccati in flagrante, i Carabinieri hanno bloccato il pusher che aveva appena intascato 10 euro in cambio di due dosi di marijuana e identificato il giovane consumatore. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre il lo studente pusher è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.