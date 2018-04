Fermati con la droga nell'auto, nascondevano cocaina nell'impianto dall'aria condizionata

Nascondevano hashish nell'auto e cocaina in casa. Continua la lotta allo spaccio ad Ostia. Nella serata di ieri i Carabinieri, nell'ambito di un mirato servizio antidroga predisposto in via Costanzo Casana, hanno individuato due soggetti, che, fermati a bordo di un’autovettura, sono stato trovati in possesso di 3 panetti di hashish.

La conseguente perquisizione domiciliare, condotta anche con l'ausilio dei cani antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria, ha permesso di scovare ulteriori dosi di cocaina occultate in apposite feritoie dell'aria condizionata e mille euro in contanti.

I due, già noti alle forze dell'ordine, sono stati immediatamente arrestati e posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, mentre la droga recuperata è stata sequestrata.