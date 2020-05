Tor Bella Monaca: nasconde mezzo chilo di anfetamina nella camera dei figli

Appartamento da sballo a Tor Bella Monaca dove la polizia ha trovato e sequestrato mezzo chilo di anfetamina arrestando una donna di 40 anni romana.

Osservata da diverso tempo e individuata l’abitazione in via dell’Archeologia, con un escamotage i poliziotti del commissariato Casilino con gli agenti del VI Gruppo della Polizia locale, le hanno fatto visita.

Perquisita l’abitazione, in una scatola posta nella camera dei figli all’interno di un armadio ed avvolta in un asciugamano, hanno rinvenuto 5 involucri contenenti anfetamina (MDMA) per un peso di 522 grammi. La donna è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della direttissima.