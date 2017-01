Oltre un chilo di marijuana pronta ad essere venduta in dosi, arrestato pusher

Oltre un chilo di marijuana pronta ad invadere il mercato dell'area polense della Capitale. A sequestrarla i carabineiri della Stazione di San Vittorino Romano, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di San Gregorio da Sassola, coordinati dal Comando Compagnia Carabinieri di Tivoli, al termine di un’articolata attività volta alla repressione dei reati relativi agli stupefacenti, svolta nelle zone di Corcolle, Fosso San Giuliano, Castelverde e Villaggio Prenestino.

SEIMILA DOSI - Nell'ambito delle verifiche, in via di Fosso San Giuliano, a Villaggio Prenestino, i militari dell'Arma hanno arrestato un 30enne, sorpreso in possesso di 1,2 chili di marijuana, pronta per essere immessa sul mercato illegale dello spaccio, dalla quale è possibile ricavare circa 6000 dosi medie.

TENTATA FUGA - L’uomo, già noto per reati in materia di stupefacenti, all’atto del controllo ha tentato la fuga nei campi tentando di disfarsi dello stupefacente ma è stato rincorso e bloccato dai militari. Sono stati altresì rinvenuti bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi ed una cospicua somma di denaro in contanti. L’uomo sarà giudicato con il rito direttissimo.