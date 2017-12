Spaccio di marijuana vicino Termini: 18enni nei guai

Ancora arresti per spaccio di droga nell'area vicino la stazione Termini. Tutto è iniziato intorno alle 16 di ieri 22 dicembre. Un giovane nord africano, fermo a piazza dei Cinquecento, ha attirato l'attenzione degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale proprio mentre prendeva dei soldi e si recava dal suo complice.

Quest'ultimo, con il denaro in mano, si è diretto verso le scale che conducono all’interno dello snodo ferroviario – ha prelevato qualcosa da una busta ed è tornato subito dall'amico. Monitorato ogni passaggio, i poliziotti hanno deciso di intervenire.

Fermati ed identificati per i due pusher egiziani di 18 anni, in Italia senza fissa dimora, sono stati controllati e trovati in possesso di soldi e diverse dosi di marijuana. Dovranno rispondere di spaccio di sostanza stupefacente in concorso tra di loro. Il cliente, di origini tunisine, è stato segnalato alla Prefettura.