Vendeva marijuana a Fosso San Giuliano, in manette 30enne

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti in zona Fosso San Giuliano, periferia est della Capitale, dove i carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano, coordinati dal Comando Compagnia Carabinieri di Tivoli e sotto l’egida della procura della Repubblica, al termine di mirata attività volta alla repressione dei reati relativi agli stupefacenti, svolta nelle zone di Corcolle, Fosso San Giuliano, Castelverde e Villaggio Prenestino hanno fermato un uomo, un romano di 30 anni, sorpreso a spacciare dosi di marijuana.

RITO DIRETTISSIMO - L’uomo, con precedenti specifici, all’atto del controllo e della successiva perquisizione è stato trovato in possesso di 42 grammi di marijuana, 6 grammi di hashish e 1,5, grammi di cocaina, pronta per essere immessa sul mercato illegale dello spaccio. Sono stati rinvenuti anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 50 euro in contanti. L’uomo è stato giudicato mediante la celebrazione del rito direttissimo.