Li scambiano per acquirenti e gli vendono la droga, ma erano carabinieri in borghese

Affiancati da un’auto civetta dei Carabinieri di Tor Bella Monaca hanno pensato di avere a che fare con degli acquirenti di droga, ma quando hanno scoperto di chi si trattava realmente, hanno tentato di allontanarsi e hanno gettato dal finestrino un pacco contenente oltre mezzo chilo di marijuana mentre cercavano di scappare. I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, in servizio in abiti civili, li hanno però raggiunti ed arrestati in via Contessa Entellina, nella zona della Borghesiana. Si tratta di due cittadini nigeriani, di 32 e 34 anni, già noti alle forze dell’ordine.

OLTRE MEZZO CHILO DI MARIJUANA - I Carabinieri avevano notato i due uomini africani a bordo dell’auto in atteggiamento sospetto e li hanno affiancati per un controllo. Il pacco gettato dall’auto in corsa è stato poi recuperato dai Carabinieri e si è scoperto contenere oltre mezzo chilo di droga. A bordo sono state rinvenute e sequestrate altre dosi di droga, tra marijuana e cocaina, e diverse centinaia di euro, provento dell’attività illecita. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Dovranno difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.