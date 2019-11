Paghe fisse per i sodali, la fitta rete di pusher e un via vai di clienti: smantellata piazza di spaccio

Paghe fisse per i sodali (50 euro al giorno per i pusher e 40 euro per le vedette), una fitta rete di spacciatori e una clientela variegata che si rinnovava di continuo. E' la piazza di spaccio gestita da un gruppo di uomini che vendeva sostanza stupefacente a Marconi e Magliana.

A smantellarla, però, ci hanno pensato i carabinieri che hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti di 10 persone (di cui 5 destinatarie della custodia cautelare in carcere, 1 della misura cautelare degli arresti domiciliari e 4 sottoposte alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.).

Le indagini sono state avviate nel febbraio 2018 e hanno consentito di accertare l'esistenza di una fitta rete di spacciatori, composta in prevalenza da cittadini nordafricani.

I riscontri investigativi, oltre a individuare l’area di smistamento di hashish, marijuana e cocaina al dettaglio, hanno consentito di acclarare una continua affluenza di consumatori abituali, i quali, sicuri di poter acquistare lo stupefacente, non avevano neppure la necessità di concordare gli appuntamenti, nella consapevolezza che sul posto avrebbero sempre trovato i pusher.

La droga veniva nascosta dai pusher in aiuole, anfratti, carrozzeria di auto in sosta, a richiesta recuperata e consegnata agli acquirenti.

Nel corso dell’attività, a riscontro delle indagini, sono state arrestate 5 persone in flagranza di reato, sorprese a spacciare sostanze stupefacenti anche a minorenni, deferiti in stato di libertà ulteriori 9 soggetti e segnalate 7 persone al Prefetto. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati portati a Regina Coeli.