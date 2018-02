Spaccio ai 'lotti' di Ostia: pusher sorpresi a vendere crack

Ancora arresti per droga ad Ostia. Nella serata di ieri, il personale del Nucleo Operativo della Compagnia di Ostia ha arrestato due uomini, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini dell’Arma, avendo notato da alcuni giorni un anomalo andirivieni di persone dai così detti 'lotti' di via Vasco de Gama, al termine di un mirato servizio, hanno individuato e sottoposto a controllo un romano di 43 anni e un peruviano 44enne, entrambi residenti ad Ostia, trovandoli in possesso di numerose dosi di crack.

I due spacciatori, dopo un breve inseguimento a piedi, sono stati bloccati, perquisiti e successivamente arrestati, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

In via Corrado del Greco, invece, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Ostia hanno sottoposto a controllo un 65enne. A seguito della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 28 dosi di eroina, ulteriori 4,8 grammi della medesima sostanza, il materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente nonché la somma contante di euro 75,00.