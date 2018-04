Nasconde hashish nella vegetazione ed attende i clienti al bar, incastrato pusher

Pensava di avere tutto sotto controllo ma non aveva fatto i conti con i poliziotti che avevano appena osservato tutti i suoi movimenti. A finire nelle rete degli agenti del commissariato Casilino un giovane pusher, poi arrestato per detenzione ai fini di spaccio nella zona di Tor Bella Monaca.

Spacciatore seduto fuori dal bar

In particolare i poliziotti, transitando su via Agostino Mitelli, hanno visto arrivare un giovane a bordo di uno scooter, parcheggiare dietro dei cassonetti e dirigersi a piedi verso un piccolo albero. Proprio qui, il giovane ha estratto dalle tasche un piccolo involucro, nascondendolo nella vegetazione per poi raggiungere un bar da dove poteva tenere tutto sotto controllo. Osservata tutta la scena, i poliziotti hanno deciso di procedere al controllo.

Arrestato pusher in via Mitelli

Il pusher è stato accompagnato davanti al piccolo albero dove, gli investigatori hanno rinvenuto diversi involucri di hashish per un peso di circa 70 grammi. Accompagnato negli uffici di Polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.