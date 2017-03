San Lorenzo: in attesa di clienti nelle piazze della movida, arrestato pusher

Aveva l'obbligo di firma per reati specifici allo spaccio di droga, nonostante ciò sabato sera ha provato a continuare la sua attività di pusher nelle piazze della movida di San Lorenzo. Ad incastrarlo l'atteggiamento sospetto con il quale si aggirava fra via dei Sabelli e piazza dell'Immacolata. Una scena che non è passata inosservata agli agenti di polizia del commissariato San Lorenzo che lo hanno avvicinato per procedere ad un controllo.

FUGA ALLA VISTA DELLA POLIZIA - L'intuizione dei poliziotti si è rilevata giusta, una volta notate le forze dell'ordine che lo stavano avvicinando lo spiacciatore, un cittadino marocchino, si è dato rapidamente alla fuga gettando un involucro che aveva indosso. Fermato poco dopo dagli agenti, gli stessi hanno anche recuperato quanto gettato dal fuggiasco, ovvero 25 grammi di hashish.

RITO DIRETTISSIMO - Accompagnato negli uffici del commissariato di polizia di San Lorenzo, diretto dal dottor Luigi Mangino, il cittadino marocchino, con precedenti anche per furto oltre che per droga, è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria con Rito Direttissimo.