Spacciavano hashish allo skate park, in manette coppia di giovani fidanzati

Una "canna" fra un "trick" e ed un "ollie". A fornirla agli skateboarder che frequentavano lo Skat Park Cinetown di via Libero Leonardi una coppia di giovani pusher, lui 18 anni, lei 19, entrambi romani. I due fidanzati nullafacenti e incensurati, nel corso di una mirata attività antidroga dei carabinieri della Stazione Roma Appia sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. I militari a seguito di mirati controlli antidroga, nei pressi dello Skate Park di Cinecittà Est, hanno notato la coppia di giovani aggirarsi in modo sospetto, tra le comitive di ragazzi.

Successivamente sono stati raggiunti dai militari che li hanno identificati e perquisiti. Nelle tasche dei due i militari hanno rinvenuto alcune dosi di hashish. La successiva perquisizioni domiciliare, ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 145 grammi di hashish e 75 di marijuana, 450 euro in contanti ritenuti provento della pregressa attività illecita, nonché un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Tutto il materiale e la droga rinvenuti sono stati sequestrati.

Dopo l’arresto i due sono stati riaccompagnati presso le rispettive abitazioni, agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere accompagnati in Tribunale per il rito direttissimo.