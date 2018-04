Prati: nel minimarket si spaccia droga, sequestrate pipette e hashish

Hashish e pipette in un minimarket. Succede in via Candia dove, dopo un controllo, i poliziotti del commissariato Borgo hanno arrestato due giovani spacciatori. Ad insospettire gli agenti il fatto che, spesso, chi entrava nel minimarket ne riusciva senza avere, in apparenza, acquistato nulla.

Dopo alcuni giorni di appostamento, gli agenti sono riusciti a ricostruire i traffici illeciti. Avendo individuato il fornitore della droga, hanno atteso che lo stesso si presentasse presso l’esercizio commerciale ed hanno fatto scattare il controllo.

Sotto la cassa veniva rinvenuta una scatola, all'interno della quale vi erano due "stecche" di hashish, un bilancino di precisione ed oltre 200 bustine vuote, idonee al confezionamento delle singole dosi. La droga era stata appena consegnata ad un 26enne nato in Bangladesh, di 26 anni, da un 27enne egiziano indosso al quale è stato rinvenuto anche il corrispettivo delle vendita, 3 banconote da 50 euro.

A confermare i rapporti tra i due, i messaggi sui rispettivi smartphone, dove veniva fatto esplicito riferimento alla costante compravendita di stupefacenti tra i due.

Inoltre, nel sottoscala dell'esercizio commerciale, sono state rinvenute pipette e carta stagnola, il che farebbe ritenere che il locale era divenuto un luogo utilizzato dai tossicodipendenti per consumare eroina e crack. Al termine, pertanto, i due sono stati arrestati. Dovranno rispondere di detenzione al fine di spaccio di stupefacenti.