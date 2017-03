In attesa di clienti sul lungomare di Torvaianica: arrestato spacciatore

In attesa di 'clienti' sul lungomare di Torvaianica. Ad arrestare il pusher i carabinieri della locale stazione impegnati quotidiani servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nell'area di Ardea. A finire in manette un uomo di 52 anni, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

CONTROLLO SUL LUNGOMARE - In particolare i militari dell'Arma hanno notato l’uomo, in atteggiamento sospetto, mentre stazionava sul lungomare decidendo di controllarlo. Insospettiti dai numerosi precedenti penali a carico del 52enne, i Carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione nella sua abitazione, ubicata ad Ardea: in una delle stanze, militari hanno rinvenuto 45 grammi di hashish già divisi in singole dosi, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi, oltre a 350 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita del pusher.

ARRESTI DOMICILIARI - L’uomo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di processo.