Agenti fingono di fare la coda al supermercato ed arrestano una pusher

Per non destare sospetti si sono messi in coda per fare la spesa ad un supermercato di via Ignazio Persico, alla Garbatella, in modo da monitorare la zona circostante e verificare la eventuale presenza di spacciatori in zona.

E’ così che i poliziotti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, in abiti civili, hanno intercettato lo scambio di un involucro – a fronte della corresponsione di una banconota- fra una donna seduta su una panchina ed un ragazzo.

Perquisita, la pusher è stata trovata in possesso di denaro contante, alcune dosi di hashish e di un coltellino a serramanico intriso della stessa sostanza stupefacente che è stata poi sequestrata.

Al termine della attività, la 45enne è stata arrestata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionata ai sensi della normativa per il contenimento della diffusione del COVID-19.