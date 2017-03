Ladispoli: spacciava cocaina ed hashish in casa, in manette un 37enne

Sono arrivati a lui dopo aver notato un sospetto via vai di persone, alcune note per essere assuntori di stupefacenti. Per questo i carabinieri della Stazione di Ladispoli, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio finaizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, hanno arrestato un 37enne di Ladispoli, già noto alle forze dell'ordine.

SERVIZI DI APPOSTAMENTO - Così, dopo una serie di accurati servizi di appostamento, i militari dell'Arma, hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento dell’uomo e, dopo attenta perquisizione, hanno rinvenuto, abilmente occultati, un totale di 13 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, unitamente a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 430 euro, verosimile provento dell’illecita attività.

DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO - La sostanza stupefacente, la somma di denaro e l’altro materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo, esperite le formalità del caso, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per poi essere condotto presso la propria abitazione per rimanervi sottoposto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, alla quale dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

DAI DOMICILIARI AL CARCERE - Altra operazione è stata condotta dai Carabinieri di Ladispoli che hanno arrestato, in esecuzione di Decreto di Sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare e ripristino del regime carcerario un 34enne locale, il quale sottoposto alla detenzione domiciliare a seguito di sentenza di condanna, aveva violato le prescrizioni imposte, venendo segnalato dai Carabinieri di Ladispoli all’Autorità Giudiziaria, che ha pertanto revocato la misura della detenzione domiciliare disponendo la carcerazione del soggetto. Così l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia per scontare la pena residua di 9 mesi di reclusione.