Agitato alla vista della polizia, in casa oltre mezzo chilo di hashish nascosto in una scatola

E' stato tradito dal nervosismo una volta vista la polizia. Così nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di servizi predisposti dal Dirigente del Commissariato di Polizia dottor Nicola Regna finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria ha proceduto all’arresto in flagranza di un 22enne civitavecchiese resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nervoso alla vista della polizia

Gli investigatori, poco dopo le 14:00 hanno proceduto a fermare il giovane, conosciuto poiché gravitante negli ambienti dello spaccio di Civitavecchia, dopo averlo visto intrattenersi in modo agitato con un altro ragazzo. Gli agenti, insospettiti da tale comportamento, hanno proceduto al controllo, durante il quale il ragazzo ha evidenziato un comportamento particolarmente nervoso.

Hashish in tasca

Pertanto gli agenti hanno approfondito il controllo di Polizia rinvenendo, abilmente occultati indosso al ragazzo, tre involucri confezionati in buste di nylon contenenti hashish per un peso complessivo di 61 grammi.

Oltre mezzo chilo di hashish in casa

Considerando lo stupefacente rinvenuto indosso al ragazzo, gli agenti hanno esteso il controllo anche alla sua abitazione. Nella circostanza, nascosto all’interno di una scatola sono stasti rinvenuti ulteriori 661 grammi di "fumo". All’esito dell’attività, oltre alla droga gli agenti hanno sequestrato un bilancino di precisione, materiali per il confezionamento delle dosi e denaro contante possibile provento dell’illecita attività di spaccio. Dopo le formalità di rito il ragazzo, è stato posto in arresto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per rispondere di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".