Buttano panetto di hashish alla vista dei carabinieri, in casa gli trovano allaccio abusivo alla corrente

Dallo spaccio di 'fumo' all'allaccio abusivo alla corrente elettrica. Questi i reati per i quali i carabinieri della stazione Roma Prenestina hanno arrestato pima due pusher romani, un 16enne e un 40enne, e poi madre e zio del minorenne, che si alimentavano di energia illecitamente.

I primi a finire in manette sono stati il 16enne ed il 40enne. I due, alla vista della pattuglia dell’Arma, in via Cittanova d’Istria, zona Villa Gordiani, hanno tentato di disfarsi di un panetto di 100 grammi di hashish gettandolo a terra, ma la 'palla' è stata recuperate e i due “soci in affari” sono stati immediatamente ammanettati.

Nel corso delle perquisizioni scattate nelle rispettive abitazioni non è stata trovata altra droga ma in casa dello spacciatore minorenne – che conviveva con la mamma e lo zio – i Carabinieri hanno scoperto un allaccio abusivo alla cabina elettrica pubblica con cui veniva alimentato l’appartamento.

Per questo motivo anche i familiari del pusher sono finiti in manette con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. Tutti i protagonisti sono stati posti agli arresti domiciliari, tranne il minorenne che è stato accompagnato nell’Istituto Penale Minorile di Casal del Marmo.