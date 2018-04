Spaccio nei giardini di piazza Vittorio: eroina e marijuana nascoste sotto le foglie

Continuano senza sosta i servizi antidroga effettuati dagli agenti del Commissariato Esquilino, diretto da Giuseppe Moschitta, per contrastare lo spaccio nella zona di piazza Vittorio Emanuele II e nei giardini adiacenti al quartiere multietnico della Capitale. Dopo l’arresto effettuato nella giornata precedente, con oltre un chilo di marijuana sequestrata ad un pusher che viaggiava a bordo del tram 5, gli investigatori del commissariato hanno questa volta sorpreso in flagrante due cittadini nigeriani, un ragazzo ed una ragazza, mentre smerciavano droga proprio nei giardini della piazza.

Droga nascosta sotto le foglie

I poliziotti, fingendosi frequentatori del parco, hanno notato un ragazzo nascondere alcuni involucri sotto le foglie, per poi sedersi su una panchina accanto ad altre persone. Successivamente al gruppo si è avvicinato un uomo, che ha ricevuto due involucri prima dalla donna e poi dallo stesso ragazzo che poco prima aveva nascosto lo stupefacente. Lo scambio si concludeva con la consegna di una banconota al pusher.

Spaccio di eroina e marijuana

Gli agenti, constatata la compravendita di droga, sono subito intervenuti procedendo al controllo e riuscendo a bloccare il ragazzo, la complice ed il cliente. Indosso alla spacciatrice rinvenute cinque dosi di marijuana, mentre il cliente è stato trovato in possesso di marijuana ed eroina per un valore di circa 100 euro. Per i due, di 25 e 28 anni entrambi nigeriani, sono scattate le manette, mentre per l’acquirente, oltre alla sanzione amministrativa per il possesso di droga, è in atto l’iter per l’emissione del foglio di via.