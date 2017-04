Spaccio nella gay street: sorpresi a vendere droga, due arresti

Sono stati sorpresi a spacciare droga tra le vie della gay street, zona nota della movida romana. A bloccare i pusher gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Celio, in servizio per i normali controlli di zona. Il primo a finire in manette è stato un 29enne del Bangladesh, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici.

I poliziotti hanno notato dei movimenti strani e non appena si sono accorti che stava avvenendo uno scambio di droga e denaro, lo hanno bloccato ed arrestato e trovato con di alcune dosi di marijuana nonché soldi in contanti in vario taglio. Il cliente è stato segnalato alla locale prefettura.

Il secondo a finire in manette è stato un giova di 27 anni e di origini egiziane che ha aspettato il suo cliente davanti ad un cassonetto dell'Ama. Nel momento dello scambio, si è accorto della presenza degli operatori di polizia e si è dato alla fuga. Bloccato poco dopo, con non poca difficoltà, gli investigatori lo hanno ammanettato. Sequestrate alcune dosi di cocaina e di marijuana.

Non solo spaccio però. Un romano di 30 anni è stato arrestato per furto aggravato e ricettazione. L'uomo, infatti, aveva fatto un carico di valigie su via Claudia, salendo in macchina frettolosamente ed inserendo la marcia per poi fuggire, prima di essere intercettato dalla pattuglia del commissariato Celio. Il ladro di valigie per non farsi prendere ha anche cercato di speronare gli agenti ma la sua fuga è poi terminata a metà di via Celio Vibenna. Nell'auto ritrovate numerose valigie da viaggio che sono state sequestrate insieme all'auto risultata rubata.