Spaccio e furti a Trastevere: quattro arresti

Quattro arresti nel week end a Trastevre. Nell'ambito dell'attività intensificata nei servizi antidroga, di controllo e contrasto al commercio abusivo e delle attività commerciali, il personale del Commissariato di Trastevere ha proceduto all'arresto di quattro persone colte in flagranza di reato. Tutti condannati con pene fino a un anno di reclusione e la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma.

In via della Pelliccia, è stato tratto in arresto un 45enne rumeno, sorpreso all'interno di una attività commerciale nel mentre cercava di scassinare le slot machine. Il ladro si era introdotto nel locale dopo aver forzato la porta di ingresso con due complici che alla vista della Polizia si sono dati alla fuga.

In piazza Trilussa sono stati arrestati due cittadini del Senegal di 50 e 44 anni, perché sorpresi a spacciare marijuana a un ragazzo americano, nonché trovati in possesso di ulteriori 10 grammi di stupefacente, confezionato in singole dosi.

La trascorsa notte, su Ponte Sisto, personale di Polizia che svolgeva servizio di prevenzione in abiti civili, ha prontamente bloccato un 18enne egiziano, il quale, dopo aver rapinato una collanina in oro ad un ragazzo che transitava sul posto, si stava dando alla fuga. L'inseguimento e il fermo con conseguente arresto del soggetto, permetteva di recuperare la collanina in oro che veniva restituita al proprietario.