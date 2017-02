Termini: spaccio e rapina fuori la stazione, 4 arresti

Spaccio e rapine sono sempre più frequenti nei pressi della stazione Termini. E' per questo motivo che i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nelle zone calde della movida.

I militari nel corso dei controlli hanno arrestato 4 cittadini stranieri. Un tunisino 26enne arrestato in via Giolitti per spaccio di stupefacenti. Sequestrate alcune dosi di marijuana e una decina di euro, identificato anche l’acquirente che sarà segnalato. Un egiziano di 29 anni, sempre per spaccio in zona Termini. Sequestrate alcune dosi di hashish e denaro contante, identificato l’acquirente che verrà segnalato come assuntore.

Infine altri due cittadini egiziani, entrambi 18enni, per aver rapinato ad un turista straniera il cellulare. Altri due cittadini stranieri, un iracheno di 37 anni e un libico di 33, sono stati denunciati dai Carabinieri rispettivamente per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e l’altro per ricettazione di due telefoni cellulari.

I 4 arrestati, tutti senza fissa dimora, con piccoli precedenti, sono stati accompagnati nelle varie caserme e trattenuti in attesa di essere condotti in tribunale per essere sottoposti al giudizio direttissimo.

In tutta la zona di piazza di Spagna comprese le vie limitrofe i militari hanno invece sanzionato amministrativamente dieci stranieri, tutti del Bangladesh, a cui sono state sequestrate decine di oggetti messi in vendita abusivamente come aste per selfie, palline di gomma, rose, foulard.