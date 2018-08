Esquilino: vende droga e farmaci in piazza, nei guai un giovane

Spacciava droga e farmaci. Un 20enne del gambia è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino nella mattinata del 15 agosto. Il giovane era a piazza Vittorio Emanuele II, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, quando è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e numerose pasticche di Tavor.

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, sempre a Ferragosto, hanno invece arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un cittadino bulgaro.

Fermato per un controllo in Largo Sergio Pugliese, è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina per un peso di circa 50 grammi e 950 euro in banconote di vario taglio provento dell’attività illecita. Inoltre, all’interno del veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni grammi di cocaina e marijuana.